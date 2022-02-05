الأرصاد: اليوم بدء استقرار حالة الطقس وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" حالة الطقس ستشهد استقرارًا بدءًا من السبت، موضحا: "فترات سطوع أشعة الشمس ستزداد، كما أنّ درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلي أن السحب الممطرة ستقل السبت، كما أن الرياح ستهدأ فضلًا عن انخفاض ارتفاعات الأمواج خلافًا لما حدث الجمعة.

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" حالة الطقس ستشهد استقرارًا بدءًا من السبت، موضحا: "فترات سطوع أشعة الشمس ستزداد، كما أنّ درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلي أن السحب الممطرة ستقل السبت، كما أن الرياح ستهدأ فضلًا عن انخفاض ارتفاعات الأمواج خلافًا لما حدث الجمعة.