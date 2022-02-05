المغرب.. الساعات القادمة ستحمل بشرى إنقاذ الطفل ريان

قالت وسائل إعلام مغربية، إن المرحلة الثانية من عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان شارفت على نهايتها.

وذكرت شبكة "هسبرس" المحلية المغربية أن هناك سيارة إسعاف مجهزة تتواجد بمقربة من مكان الحفر وستتولى مهمة تقديم المساعدة الطبية للطفل ريان.

ونقلت الشبكة عن رئيس خلية إنقاذ الطفل ريان قوله إن الساعات القادمة ستحمل البشرى وأعمال الحفر تتم وفق خطة مدروسة وبكل حذر.

من جانبه أكد المسؤول عن عمليات الحفر، سعيد أدكوج، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن 3 أمتار تفصلنا عن الطفل ريان، ولكن لا يمكننا تحديد وقت معين لإخراجه من البئر.

وأشار إلى أن حفر متر واحد يستغرق قرابة الساعة الواحدة، مشيرا إلى رجال الإنقاذ يعملون مع مختصين بالهندسة الطبوغرافية وفرق تقنية، للحفر بشكل سليم يحول دون وقوع انجراف بالتربة حرصا على حياة الطفل ريان.

وأعلنت وسائل إعلام مغربية، مساء الجمعة، دخول 3 أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر التي علق بداخلها منذ أيام، مثيرا حالة تعاطف عالمية مع الحادث.

كما أفادت تقارير محلية بوصول أنابيب إسمنتية إلى منطقة الإنقاذ لاستخدامها في عملية الحفر الأفقي للوصول إلى الطفل المحتجز أسفل البئر، مشيرة إلى أن تلك الأنابيب يبلغ قطرها مترا.

وتستمر عملية محاولة الإنقاذ وسط مخاوف نتصاعدة من حدوث انهيار ترابي أو سقوط أمطار ما قد يعطل العملية.