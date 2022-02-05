الأرصاد: انتهاء ذروة الطقس السيئ.. ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “هذا الصباح“ المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طقس اليوم يشهد تحسنا واضحا، وذلك بعد الانتهاء من ذروة موجة الطقس السيئ.

وأضافت: “نشهد اليوم تحسنا واضحا في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس”، لافتة إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا.

وتابعت: “طقس اليوم مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد، معتدل على محافظات، ودرجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ في الليل، ليصبح الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظات السواحل الشمالية تساقط الأمطار، منوهة إلى أن كميات الأمطار المتوقع سقوطها ستكون خفيفة.

وحذرت من الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل.