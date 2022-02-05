الأرصاد الجوية : تحسن نسبي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ، اليوم السبت ، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية .

وأفادت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن طقس اليوم يشهد تحسنا نسبيا ، وذلك عقب ما شهدته البلاد من حالة عدم الاستقرار الأيام الماضية ، موضحة أن درجات الحرارة تعود للارتفاع التدريجي مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس .

ولفتت " غانم " إلى أن درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد ، اليوم ، تسجل 18 إلى 19 درجة مئوية ، والطقس يكون مائل للبرودة على شمال البلاد ، ومعتدل على جنوب البلاد ، منوهة أن الطقس لا يزال شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات المتأخرة من الليل .

وأشارت " غانم " إلى أن تساقط الثلوج ما زال مستمرا على مرتفعات " سانت كاترين ؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والذي يصل لـ 3 تحت الصفر في ساعات الليل .

ونوهت " غانم " ، أن فرص تساقط الأمطار ، اليوم ، خفيفة بالمقارنة بالأمس ، وترتكز على شمال الوجه البحري ، وانعدام الأمطار على المناطق البعيدة عن السواحل ، متابعة : "مزيد من التحسن ف درجات الحرارة في منتصف الاسبوع الحالي ، ولكنه تحسن مؤقت يعقبه عدد من تقلبات فصل الشتاء " .