للتأكد من توافر المستلزمات.. لجان للمتابعة اليومية على مستشفيات العزل بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، اليوم السبت، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية المشكلة من قبل المديرية، لمستشفيات العزل، للتأكد من مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومدى انتظام حضور الأطقم الطبية،وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأجرت اللجنة المشكلة من الطب العلاجى بالمديرية، يقودها الدكتور إيهاب عيسي وأعضاء إدارة الجودة ومكافحة العدوى، مرورا على مستشفى السنطة المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومدي جاهزية المستشفي لاستقبال الحالات ، وضمان وصول العلاج لهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات الجودة وكذا الأقسام الداخلية والاطمئنان على الرعاية المقدمة للمرضي .



فيما واصل الدكتور محمد وجدي مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة ، والدكتورة مروة الششتاوي مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمديرية ، متابعة المنشآت التابعة للمديرية، والمرور علي مستشفي صدر المحلة ، وتفقد أقسام العزل والعناية المركزة، والتأكيد علي عمل مسار منفصل لمرضي فيروس كورونا ومدي جاهرية المستشفي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال حالات فيروس كورونا .

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