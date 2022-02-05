أحمد محسن: زيارة السيسي للصين نقلة نوعية للعلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين

وصف النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين وحضوره افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بأنها زيارة مهمة واستراتيجية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلاقات بين القاهرة وبكين.

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بلقاء القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، خصوصا وأن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية كبيرة، بالنظر لمحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على وجود آفاق رحبة للعلاقات بين البلدين، خاصةً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في الوطن، وكذلك تعزيز استفادة مصر من الخبرات التكنولوجية المتقدمة للصين باعتبارها واحدة من القوى الكبرى في العالم.

واختتم محسن تصريحاته قائلا: "إن زيارة الرئيس السيسي للصين، نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة- بكين، وتشهد تفاعلا وتعاونا عميقا في عدد من المجالات، من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التعاون المثمر بين البلدين.

وشدد على أن الزيارة مهمة ومحورية وتعكس العلاقات المتميزة بين مصر والصين.