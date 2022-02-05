عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد محسن: زيارة السيسي للصين نقلة نوعية للعلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

وصف النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين وحضوره افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بأنها زيارة مهمة واستراتيجية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلاقات بين القاهرة وبكين.

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بلقاء القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، خصوصا وأن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية كبيرة، بالنظر لمحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على وجود آفاق رحبة للعلاقات بين البلدين، خاصةً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في الوطن، وكذلك تعزيز استفادة مصر من الخبرات التكنولوجية المتقدمة للصين باعتبارها واحدة من القوى الكبرى في العالم.

واختتم محسن تصريحاته قائلا: "إن زيارة الرئيس السيسي للصين، نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة- بكين، وتشهد تفاعلا وتعاونا عميقا في عدد من المجالات، من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التعاون المثمر بين البلدين.

وشدد على أن الزيارة مهمة ومحورية وتعكس العلاقات المتميزة بين مصر والصين.

الصين الرئيس السيسي مصر كورونا مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

شفاه منتفخة.. حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل.. تفاصيل

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فرار طبيب بعد فشله في إجراء عملية تجميل لشابة

الأمن القومي الإيراني: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد تطوير برنامجنا النووي

النشرة الدينية.. حكم الصيام عن المتوفي.. والمفتي يكشف رأي الشريعة في ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

لأصحاب المعاشات..5 حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

بحوزتهما أعضاء جنسية.. ضبط فتاة وشاب يمارسان أعمالا مخلة في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية الفترة المقبلة

أسرة كاملة.. التفاصيل الكاملة لمذبحة الزمالك

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ