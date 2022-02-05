تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

شهدت منطقة الزمالك مذبحة أسرية في ظروف غامضة، عندما أطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها وأصاب حماته بالرصاص ثم انتحر بإطلاق الرصاص علي نفسه.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد ورود بلاغ بمصرع ٤ أشخاص وإصابة سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان من الجيران وأقوال السيدة المصابة بعد تماثلها للشفاء .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو