الجزار: تنفيذ 92% من "الحي اللاتيني" وإنهاء منطقة “الداون تاون” بالعلمين الجديدة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، جولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة بتفقد مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 404 أفدنة وتفقد احد نماذج الوحدات والتشطيبات.



وأكد د. عاصم الجزار خلال الجولة، أن "الحي اللاتيني" يتكون من 6 مناطق بواقع 65 مجمعا سكنيا، تضم 220 عمارة سكنية ومناطق خدمية متميزة بإجمالي يصل إلى نحو 12.5 ألف وحدة، حيث يتم استكمال أعمال الهيكل الخرساني بنسبة إنجاز 92%، كما سيتم الإنتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي بنهاية مارس 2022.

وأضاف الوزير أن "العلمين الجديدة" تشهد كذلك تنفيذ الكمبوند السكني "مزارين" بمساحة 700 فدان، والذي يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بالإضافة إلى مسطحات تجارية وخدمية بإجمالي 618 فيلا و552 شاليه و22 عمارة.

وخلال الجولة، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة العلمين الجديدة تشهد أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الإسكان، من بينها تنفيذ مشروع الداون تاون ويتكون من 40 عمارة سكنية بإجمالي 1320 وحدة بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع وجار أعمال تركيب المصاعد، مضيفا أن منطقة أبراج الداون تاون تشهد تنفيذ برج أيقوني بإرتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بإرتفاع 200 متر، وجار تنفيذ أعمال الأساسات حيث يتم التنفيذ من خلال الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية.

وأوضح د. عاصم الجزار، أن منطقة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ عمارات الإسكان المتميز بإجمالي 80 عمارة حيث تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين وجار الانتهاء من تنفيذ 35 عمارة أخرى وكذلك تضم 128 عمارة سكن مصر حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2 وسيتم الانتهاء منها 30/06/2022.

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.48 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.48 PM

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.49 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.49 PM

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.50 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.42.50 PM

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.02 PM

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.03 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.03 PM (2)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.03 PM

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.04 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-05 at 3.58.04 PM (2)