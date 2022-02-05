شكري يلتقي مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن|صور

‏‎يواصل سامح شكري اليوم السبت لقاءاته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي حيث يلتقي مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن "بانكولي اديوي".

وشهد اليوم نشاطا مكثفا للوزير شكري من خلال لقاءات متعددة مع نظرائه لدول افريقيا وممثلي دول القارة بالاتحاد الافريقي ومسئولين بالامم المتحدة، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية، ‫بنظيره الأنجولي ⁧‫تيتي أنطونيو‬⁩، اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا.

وتناول لقاء وزير الخارجية ونظيره الأنجولي عددا من ملفات التعاون الثنائي و القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وألقى سامح شكري وزير الخارجية مُداخلة حول حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي يشارك فيها في اديس أبابا .

وشارك الوزير شكري‬⁩ اليوم السبت، ممثلا لمصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المُنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعقدت القمة الافريقية الـ35 تحت شعار "بناء مرونة التغذية بالقارة الأفريقية.. تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حيث ركز المشاركون في نقاشاتهم على الملفات الأمنية والسياسية، وتنعقد القمة وسط تحديات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.