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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعاء سهيل: الكرش أخطر أنواع السمنة..فيديو

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن في المجتمع المصري هم الشباب الذين هم قوة المجتمع، ولذلك أطلقت مباردة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" لأن الصحة السليمة لا تتماشى مع جسد بدين.

وتابعت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة عليه أن يحذر؛ لأنه عرضة للإصابة بتبعات مع بعد السمنة من أمراض مختلفة، مشيرة إلى أن أحد أسباب زيادة انتشار السمنة بين الشباب يتمثل في ارتفاع الشهية والوجبات السريعة.

 

وأضافت أن هناك إمكانية لخفض وزن مريض السمنة بدون حرمان، وتناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، مع الحصول على الكورس الذي يساعد على خفض الوزن، وهذا الكورس يختلف لكل حالة وفقًا للحالة الصحية والحالة العمرية.
 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة الذي يعاني من ارتفاع الشهية من الممكن أن يحصل على مكمل "البيستا" الذي يساعد على خفض الوزن، خاصة وأنه مرخص من قبل وزارة الصحة، ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، كما أنه يساعد على تقليل معدل الشهية، وتعويض الإنسان ما يفقده من فيتامينات بسبب قلة الشهية.

وتابعت "سهيل"، أن صاحب الجسم الكمثري لديه تاريخ وراثي في الإصابة بمرض السمنة، ومن الصعب أن يخفض وزنه بسهولة، ولكن مع التشخيص الجيد والحصول على المكمل الغذائي المناسب، من الممكن خفض الوزن، والوصول إلى الوزن المناسب.

 

ولفتت إلى أن صاحب الجسم الكمثري يجب أن يحصل على الكورس الذي يقلل الشهية، وفي نفس الوقت عليه أن يمارس الرياضة لزيادة معدل الحرق، كما أن هناك ضرورة للحصول على التوت البري الذي يساعد على تفتيت الخلايا الدهنية ذات الأمد الطويل.

 

وحذرت "سهيل"، ، من تناول الطعام ليلاً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون، ولفتت إلى أن تناول الوجبة الرئيسية ليلاً أمر خطأ للغاية، لأن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة خاصة في منطقة البطن، وهذا يعد من أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بدورها على أكمل وجه في ظل وجود السمنة.

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