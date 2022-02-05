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ثقافة

خلال مناقشته بمعرض الكتاب

يحيى قلاش: ياسر رزق وضع الحقيقة أمامنا حاسمة في «سنوات الخماسين»

صدى البلد

أقيمت اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مناقشة كتاب سنوات الخماسين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والكاتب الصحفى أحمد الجمال والكاتب الصحفى شريف عارف والكاتبة الصحفية أماني ضرغام زوجة الراحل ياسر رزق وأبناؤه وعدد من قيادات مؤسسة «أخبار اليوم».

فترة حرجة

وفي بداية حديثه نعي يحيى قلاش الصحفي بجريدة الجمهورية ونقيب الصحفيين السابق، الكاتب ياسر رزق إذ أوضح قائلًا: “ياسر رزق كان أخي دائمًا وأعتقد أن كتاب ”سنوات الخماسين" هو  وثيقة هامة لتلك الفترة الحرجة، إذ وضع الحقيقة أمامنا حاسمة". 

وأضاف يحيى قلاش: أحب أن أتحدث عن ياسر رزق النقابي فقد كانت علاقته بالنقابة دائما ما كانت وطيدة، كما أنه كان له موقف دائم داخل النقابة.

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وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداداً علي روح الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وتُقام ندوة لمناقشة كتاب «سنوات الخماسين»، للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق،  بقاعة ضيف الشرف.

وقد أدار الندوة الدكتور د. سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.
 

ياسر رزق سنوات الخماسين يحيي قلاش معرض الكتاب ثورة 30 يونيو

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