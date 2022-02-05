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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة دولية.. افتتاح المؤتمر الأفريقي الأول للمرأة في الأقصر |صور

افتتاح المؤتمر الأفريقي
افتتاح المؤتمر الأفريقي الأول للمرأة فى الأقصر

بعنوان "المرأة شعار المجتمع ونبض المستقبل"، انطلقت اليوم بمحافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر الأفريقي الأول للمرأة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، والمهندسة أماني محمد المدني، نائب مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر، والدكتور جابر كامل رئيس المؤتمر.

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سلط المؤتمر، الذي تم تنظيمه تحت رعاية الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية،  الضوء علي الأدوار التي تلعبها المرأة في المجتمع الافريقي  والارتقاء بالأوطان من خلال عرض قصص نجاحها وأعمالها في خدمة الإنسانية جميعًا وتعزيز مكانتها الاجتماعية والثقافية وغيرها.

شارك بفعاليات المؤتمر ممثلات عن عدة دول منها؛ دولة ليبيا،  الإمارات، السعودية، فلسطين، العراق،  اليمن، السودان، الأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس مركز ومدينة الطود،  والمحاسب خالد عطيتو، سكرتير مجلس المدينة، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة، والقس رويس  عبد الملاك راعي كنيسة العديسات، وراوية إبراهيم منسق بالمؤتمر عن محافظة الأقصر، ولفيف من سيدات المجتمع الأقصري.

   وأكد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر في كلمته، على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة مشيرًا إلى أن المرأة تمتلك من المقومات ما يجعل لها رؤية ومنهجية  ثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة،  لافتًا  إلى أنها تقوم على تنمية اجتماعية ظاهرة وملموسة وذلك عبر مشاركتها في سوق العمل، كما أنها تعد  أحيانًا هي المعيل الأساسي للأسرة في كافة الجوانب الحياتية.

أضاف رئيس الجامعة؛ أنه إيمانًا من الجامعة بدور المرأة المنوطه به مجتمعيًا فقد تم عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة ، فضلًا عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة  بالجامعة والتي تهتم بكافة قضاياها من خلال مساهمة الوحدة في رفع وعي طلاب الجامعة والعاملين بها بمدى أهمية دور المرأة وقضاياها، من خلال إقامة العديد من الندوات والفعاليات الداعمة لها.

وتابع؛ كما قامت الجامعة بعقد شراكات مع بعض مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بالتنمية الشاملة للمرأة بكافة مستوياتها وذلك تزامنًا مع  إعلان فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022م عام المجتمع المدني،ضمن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وشهدت فعاليات المؤتمر، تكريم من دولة العراق لرئيس جامعة الأقصر، كما تم اهدائه درع المؤتمر تقديرًا لنشاطه في دعم المجتمع المدني، ومساهماته في تنمية المجتمع.

كما تم إهداء درع المؤتمر، لعدد من القيادات التنفيذية الذين يسهمون في تنمية المجتمع ودعم المرأة منهم؛  للعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود،  ووكلاء الوزارات، كما تم تكريم النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والدكتور مصطفى محمود عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ودكتورة إيمان رجب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر.

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جامعه الأقصر المجلس القومى للمرأة محافظة الاقصر جامعة الاقصر مجلس القومي رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز

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