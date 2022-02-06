عمرو أديب: أشكر الأزهر على البيان لتكن بداية لأفكار جديدة.. فيديو

تقدم الإعلامي عمرو أديب بالشكر إلي الأزهر الشريف بسب إصدار بيان يحذر فيه من ضرب الزوجات قائلا " أنا كـ عمرو أديب اذا كان ضرب الزوجة مباح أنا مش عايز استخدمه " .

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية" المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأقلية من الرجال هم من يقومون بضرب زوجاتهم مؤكدا أن الأسر التي يضرب بها الأمهات يخرج أطفالهم مشردين ومشوهين نفسيا وهذه الأسر هي من تخرج المجرمين والإرهابيين .

وأوضح أديب ، أنه اليوم قدر صدر هذا البيان لتكن بداية لأفكار كثيرة يمكننا التحدث فيها قائلا " هناك شيوخ لم أتخيل أن يصدر منهم هذا الكلام " وهم شيوخ أفاضل .