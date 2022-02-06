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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مسئول دار عابر: صفحات من تاريخ الأهلى الأكثر إقبالا ويضم وثائقا لم تنشر من قبل

صدى البلد

حازت دار عابر على اهتمام الزوار الكروين لاعتبارها تحتوي على اكبر مكتبة رياضية في المعرض بالاضافة الى كتاب “ صفحات من تاريخ الاهلى” الذي حاز على اقبال كبير من جمهور الاهلى لشراءه.

 

 

قال محمد صلاح مسئول دار عابر  "نحن نمتلك اكبر مكتبة رياضية في الشرق الاوسط وكتبنا مؤلفة من المؤلفين بالدار و ليست مترجمة ونمتلك ١٥٠ اصدار منهم ١٧ اصدار رياضي وباقي الاصدارات بين الادب و الروايات ومسرحيات و قصص قصيرة وتنمية ذاتية ولدينا العديد من الاعمال الخاصة بالاطفال فنحن مكتبة متنوعة ولدينا كل ما يبحث عنه الزوار.

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وتابع قائلا" احدث الاصدارت هو "صغحات من تاريخ الاهلى " الكاتب محمد احمدى وهو اكثر مبيعا حاليا في المعرض منذ بدايته وهن يؤرخ بدايةالنادي الاهلى المصري والمميز فيه انه يحتوي على وثائق لم تنزل من قبل حصل عليها الكاتب فيقدم بعد جديد للتاريخ لم يعرض من قبل وكتاب "دراما كرة القدم" للكاتب عادل سعد ويقدم الاحداث المأساوية التى حدثت في الكرة من بعد تاريخي ولدينا اصدارات جديده متنوعة لمجموعة كتاب شباب.


 

واضاف متابعا " لدينا مسابقة "عابرون" للقصة القصيرة يشارك فيها كل الوطن العربي وكان لدينا ١٥٥٠ مشترك من العالم العربي ونضعها في كتاب اسمهعابرون افضل ٢٠ قصة وهذا الاصدار الرابع له وصنعنا هذا العام اول كتاب تراث للشيخ صلاح الدين التيجاني " جوامع المأثور" وهو مناهم اصدارتنا هذا العام".


 

واوضح معبرا “الاقبال مناسب على المعرض كما ان التنظيم مثل كل عام الاقبال مناسب و لكن القوة الشرائية ضعيفة واقمنا تخفيضات في اسعارنا والقارئ سيري هذا الاختلاف بشكل كبير”.

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