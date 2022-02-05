وزيرة الثقافة توجه بترجمة كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الراحل ياسر رزق

أقيمت اليوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مناقشة كتاب سنوات الخماسين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والكاتب الصحفى أحمد الجمال والكاتب الصحفى شريف عارف والكاتبة الصحفية أماني ضرغام زوجة الراحل ياسر رزق وأبناؤه وعدد من قيادات مؤسسة «أخبار اليوم».

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على روح الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وتُقام ندوة لمناقشة كتاب «سنوات الخماسين»، للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، بقاعة ضيف الشرف مبنى بلازا 2.

وأدار الندوة الدكتور د. سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.

حديث لا ينقطع

وخلال حديثها قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم: «اسمحوا لي أن اتحدث عن العظيم ياسر رزق بصفة خاصة، فقد كان له تأثير كبير في حياتي ولم يبخل علي بالنصيحة والدعم في كل الأوقات، فقدت أخا وانسانا لن يعوض فالحديث عنه لا ينقطع».

وأكملت عبدالدايم وقالت: خلال رئاستي لدار الأوبرا المصرية تعرضت للكثير من المواقف، وقد كان داعم دائم في تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن، فدائمًا ما كان يدعمني، وعلاقتنا كانت وطيدة.

وأوضحت الوزيرة خلال حديثها بأنه سيتم ترجمة كتاب "سنوات الخماسين" الذي كتبه رزق للغات أخرى وذلك بشكل فوري.