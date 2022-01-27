نفاد الطبعة الأولى "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق بمعرض الكتاب

شهد جناح أخبار اليوم، إقبالا كبيرا، في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، حيث أكد خالد عبد السميع مدير جناح أخبار اليوم نفاذ الطبعة الأولى من كتاب سنوات الخماسين للكاتب الكبير ياسر رزق الذي وافته المنية أمس وقت افتتاح المعرض.

إصدارات متنوعة



وأضاف عبد السميع، أن جماهير المعرض تأتي كل عام لتستمتع بما تقدمه مؤسسة أخبار اليوم للجماهير من كتب حصرية مثل كتب الدكتور مصطفي محمود وكتب الإمام محمد متولي الشعراوي وسلاسل كتاب اليوم الطبية والثقافية.



وأشار عبد السميع، إلى أن هذا العام يوجد الكثير من الإصدارات الجديدة كتاب.. السيسي أمل وطن.. للكاتب الدكتور محمد السيد إسماعيل. بالإضافة إلى كتب الكاتب توحيد مجدي مثل كتاب "الرجل الثالث جاسوس جمال عبد الناصر في قلب الموساد"، و"عملية شرفة القصر"، ومؤلفات الكاتب الكبير أحمد رجب.