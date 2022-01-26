عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إبراهيم عبدالمجيد: ياسر رزق لم يحذف لي كلمة رغم مقالاتي المعارضة

صدى البلد

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية. وقد كتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة نعي للكاتب الصحفي الراحل، والذي عبر من خلالها عن حبه الكبير لرزق وقال عبد المجيد:

مشيئة اللّٰه

"‏إنني منذ عشر سنوات كانت الفترة التي صار فيها رئيساً لتحرير جريدة الأخبار هي فترة مفتوحة لي رغم أن مقالاتي توضع بسهولة في خانة المعارضة. كنت أندهش من موافقته على النشر ولم يحدث مرة أن حذف لي كلمة أو جملة. نشرت عنده كتاب أيام التحرير مسلسلا عام 2011 وظللت أنشر مقالات كان أكثرها ‏عن المعتقلين. كان يعرف قيمة الكتاب رغم أنه لا مصلحة له معهم وكنت أفتقده دائما. اتصلت به قبل سفري للعلاج اطمئن عليه وقلت له وحشني صوتك ودعا لي أن أعود بخير. ساعتها كنت أشعر بحاجة شديدة لأسمع صوته. ستندهشون حين أقول لكم عن أكثر من كان ينشر مقالاتي رغم أنها مخالفة للتوجه العام.


‏كان المرحوم عبد الله كمال قبل ثورة يناير وقبل أن يترك الجريدة وكان الأستاذ أسامة سرايا في الأهرام العربي قبل ثورة يناير ثم كان ياسر رزق بعد ثورة يناير. مما نشرته عنده ولا أنساه رسائل من معتقلين وكنت أحيانا أجد تليفون وراءه صوت سيدة وزغاريد تقول لي إننا في المحكمة ‏والمحامون قدموا مقالك في الأخبار عن زوجي وأحيانا أخوها وأخذنا إخلاء سبيل. كنت محظوظاً مع رؤساء تحرير محسوبين على النظام أكثر مما أنا في الجرائد الخاصة وكان ياسر رزق أكثرهم.. فلقد ظللنا علي هذا الحال سنوات طويلة. ألف رحمة لك يا ياسر.

txt

في ذكرى يناير..ياسر رزق وسنوات الخماسين.. كيف كان اللقاء الأول مع اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي؟|عروض كتب


‏كان نفسي تكمل كتابك الأخير عن سنوات الخماسين بأجزاء أخرى كما كنت تنوي. لكن مشيئة الله أكبر منا جميعا.."

ياسر رزق الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق ازمة قلبية إبراهيم عبدالمجيد وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

موضوعات متعلقة

في ذكرى يناير..ياسر رزق وسنوات الخماسين.. كيف كان اللقاء الأول مع اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي؟|عروض كتب

نهضة مصر تعلن عن نشر "الأعمال الكاملة" للمفكر عباس العقاد

مسعود شومان.. حين يمتلك الشاعر شخصية متماهية مع الوجدان الشعبي

محمد السيد إسماعيل: خطاب مسعود شومان شجاع ويحمل هموم الوطن

حياة أبو الفرج الأصفهاني في كتاب جديد عن دار الكنزي

في الذكرى الـ400 لميلاده.. د. جمال ياقوت: موليير أحد أهم أساتذة الهزليات في التاريخ الأوروبي

في ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. وُلِد لأبوين من أهل المسرح ولم يجرؤ على خوض تجربة الكتابه فيه|نوستالجيا

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة دولة فلسطين في الآداب.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

إنفانتينو: إقامة المونديال كل عامين يمنح الأمل للأفارقة

أمريكا تهدد بيلاروسيا برد عسكري حاسم.. تفاصيل

ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها .. الإفتاء تجيب

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي

الرئيس السيسي في الإمارات.. مصير واحد وعلاقات أخوية وطيدة بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير والصغرى في القاهرة 5

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ