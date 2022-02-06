وزير الخارجية السابق محمد العرابي: سيظل كتاب ياسر رزق باقيا يذكرنا بفترة عصيبة مرّت على مصر

خلال مناقشة "سنوات الخماسين" بمعرض الكتاب..

أقيمت اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مناقشة كتاب سنوات الخماسين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والكاتب الصحفى أحمد الجمال والكاتب الصحفى شريف عارف والكاتبة الصحفية أماني ضرغام زوجة الراحل ياسر رزق وابناؤه وعدد من قيادات مؤسسة «أخبار اليوم».

فترة عصيبة

السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق قال في حديثه عن كتاب ياسر رزق "سنوات الخماسين": أشعر أنني في يوم غريب عليّ، فالأستاذ ياسر رزق لم يستأثر في الحقائق فقد اتفقنا على اسم كتاب "شاهد على ثورتين" فكتاب "سنوات الخماسين" هو قصة لحقبة شديدة الخطورة على تاريخ الوطن، وقد اختلفت أحيانا مع ياسر رزق، في بعض أحداث الكتاب، وهو بدوره كان قريبا من صانعي القرار في تلك الفترة، فخلافي معه كان حول وجود بعض الأشخاص داخل جبهة الإنقاذ، فقد عبرت لياسر عن هذه الملحوظة.

وأضاف العرابي قائلًا: الكتاب أصبح أسطورة، فهو آخر شاهد على مسيرته المهنية التي نتشرف بها، وسوف نفتقد مقاله الأسبوعي، فكتابه هذا سيظل باقيا يذكرنا بفترة عصيبة جدا على مصر، وسوف نسترجع هذه الحقبة خلال الفترة المقبلة، فالكتاب موضوعاته ستصبح مصدر إلهام للخطوات المقبلة التي سوف نقوم بها نحو دولتنا، لأننا يجب أن نكتب عن تلك الفترة خلال المستقبل، لأنها مرحلة كما ذكرت كانت "حرجة".

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد علي روح الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وتُقام ندوة لمناقشة كتاب «سنوات الخماسين»، للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، بقاعة ضيف الشرف.

وقد أدار الندوة الدكتور د. سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.