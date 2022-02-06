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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجوء لبث المباراة عبر التطبيق كان خياراً إجبارياً .. يعقوب السعدي يكشف سر عدم اذاعة مباراة الاهلي عبر قناة ابو ظبي

صدى البلد

 


أكد يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لأبوظبي للإعلام، أن القناة لا تملك  الحقوق الحصرية فضائياً، ولم يكن في استطاعتها بث المباراة داخل مصر فضائياً، بعدما نجحت إحدي القنوات السعودية في الفوز بتلك الحقوق داخل المملكة.


وقال: بمجرد فوز أبوظبي بتنظيم المونديال تقدمنا بطلب إلى الفيفا لشراء الحقوق الحصرية فضائياً، وكان الرد بأن الأمور لم تحسم بعد وأن الطلب الإماراتي تحت الدراسة، حتى فوجئنا بشراء الجانب السعودي للحقوق فضائياً داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي كان الذهاب إجبارياً لشراء الحقوق داخل الإمارات والكويت ومصر.
 

وواصل السعدي: ومع هذا الموقف كان اللجوء للبث عبر الديجيتال ومن خلال تطبيق “AD SPORTS” مجاناً تخفيفاً على الجمهور المصري, رغم أن المشاهدة تكلف الشخص داخل الإمارات 50 درهماً.
 

وأضاف رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: الإقبال المتزايد من جانب الأشقاء المصريين لمتابعة الأهلي, ربما تسبب في بطء تحميل التطبيق وتقطع الصورة بعض الشيء، واعداً بدراسة الموقف قبل المباراة المقبلة والعمل على إيجاد حلول.
 

وأبدى السعدي فخره بالتواجد المصري مُمثلاً في النادي الأهلي خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكداً أن الأهلي شرف الكرة العربية كعادته رغم النقص العددي في صفوفه، ورغم الظروف المعاكسة.
 

وأشار إلى أن مونديال أبوظبي محظوظ بتواجد 3فرق عربية، هي الجزيرة ممثل الكرة الإماراتية والهلال السعودي بطل آسيا عن جدارة، والأهلي المصري.
 

وقال السعدي: المشاهدة عبر منصات الديجيتال في أوج تطورها خلال الفترة الحالية على عكس المشاهدة عبر التلفاز ، والتي تقل تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة.

أبوظبي المملكة العربية السعودية الهلال السعودي الأهلى يعقوب السعدي جماهير الأهلي

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