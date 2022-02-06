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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والسنغال .. وزير الرياضة لـ صدى البلد: مباراة النهائي ثقيلة وواثقون من الفوز

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع منتخب مصر - ارشيفية

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء قمة نارية بين منتخب مصر مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء اليوم الأحد في نهائي أمم أفريقيا. 

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة قبل توجهه للكاميرون لمؤازرة الفراعنة ، ان منتخب مصر على بعد خطوة من حصد اللقب الثامن بالفوز على نظيره السنغالي وأن مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا كانت اكثر صعوبة ،بسبب ما واجهناه من ضغط جماهيري كبير، بجانب الملعب الذي كان في صالح صاحب الأرض، بالإضافة إلى الحكم، وضغط المباريات بعد أن وصلنا إلى المباراة الثالثة على التوالي إلى الدقيقة 120.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالجماهير الكاميرونية التي خرجت بروح رياضية بعد الهزيمة أمام منتخب مصر، مؤكدًا بعدم حدوث أي أزمات بعد المباراة.

وأكد وزير الرياضة على ثقته الكبيرة  في لاعبي المنتخب الوطني في تقديم اداء يليق باسم وسمعة مصر، لافتا الي ان المنتخب قد واجه مباريات صعبه طوال البطولة، وقادر اليوم ان يحسم اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة اصحاب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة. 

وعن مباراة مصر والسنغال قال، إن مباراة مصر والسنغال (تقيلة) بلغة الكرة، فالفريق لديه لاعبين محترفين مميزيين والحالة المعنوية لديهم عالية بعد الوصول إلى المباراة النهائية.


 وكان المنتخب الوطنى قد بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  لياهل المنتخب  ثان مجموعته برفقة نيجيريا    وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5-4  كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 ، وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

 

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

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