علي إدريس يكشف ما يميز ياسمين عبدالعزيز عن باقي نجوم جيلها |فيديو

بسيطة وعفوية والناس بتحبها

تحدّث المخرج علي إدريس عن النجمة "ياسمين عبد العزيز " قائلاً: "أهم ما يميز ياسمين عبدالعزيز هي الطفولة والبراءة والشقاوة في وشها.. وياسمين بتروح للناس بشكل سهل مش بيحسوا أنها بتمثل".

وأضاف المخرج علي إدريس ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : " ياسمين بسيطة وعفوية والناس بتحبها .. وابتدت في إعلانات وهي صغيرة فالجمهور خد باله منها " .

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وتبين من خلال الفيديو التي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.