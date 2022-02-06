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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

الطفل ريان عقب انتشال
الطفل ريان عقب انتشال جثمانه من البئر

وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر بإقليم شفشاون في المغرب قبل 5 أيام حدث هز العالم بأكمله بعد كشف عادل الزبيري مراسل قناة العربية في شفشاون، بالمغرب، رد فعل والدا ريان بعد خبر وفاته وكيف استقبلا الخبر.

تفاصيل وفاة الطفل ريان

تفاصيل ما بعد وفاة الطفل ريان كشفها مراسل العربية قائلا إن: "والدة الطفل ريان كانت منهارة وكانت أكثر تألما من هذا الفقد، أما والد الطفل ريان فما يزال متماسكا وقادرا على الحديث أمام الجميع".

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وأعلن الديوان الملكي في المغرب أمس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون شمالي المغرب.

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وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الطفل ريان الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

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وللمزيد حول تفاصيل وفاة الطفل ريان في إقليم شفشاون بالمغرب شاهد الفيديوجراف التالي:

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