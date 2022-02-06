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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيكون زى الطالب البليد

علي جمعة: الأشهر الحرم ذنبها مضاعف في الثقل وليس العدد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتى الجمهورية السابق، عظم ارتكاب الذنوب والمعاصي خلال شهر رجب، باعتباره واحداً من الأشهر الحرم.

التراخى في أداء الطاعات

وقال جمعة، خلال برنامج "من مصر"، عبر قناة “cbc”، إن التراخى في أداء الطاعات وفعل الذنوب والمعاصى والمخالفات يعد ظلما للنفس كون الإنسان هنا عرض نفسه للمهانة والعقاب من الله عز وجل، بالإضافة إلى أنه فوت على نفسه الاستفادة من الحسنات.

واستدل المفتي السابق بقوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ"، موضحاً: "وهنا يجب أن يكون الإنسان حريصا على مصالحه من حيث فعل الطاعات والابتعاد عن المخالفات.. الأشهر الحرم ذنبها مضاعف في الثقل وليس العدد".

وتابع: "عندما ينسى الإنسان نفسه ويرتكب ذنب، يعد ظالماً لنفسه، كونه وقوعه  في الذنب يغضب الله عزل وجل ويستوجب المحاسبة عليه.. الواحد بيكون زى الطالب البليد اللى جاوب سؤال ونصف حتى يحصل على 50% بينما الطالب المجتهد الذى يبذل كل ما في وسعه حتى يصل لـ100% ..طيب الـ50% نجاح ضعيف ومش مشرف".

 


ظلم النفس في الأشهر الحرم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إن الظلم في هذا الشهر من أعظم الخطايا والأوزار التي يرتكبها الإنسان في حق الناس وفي حق نفسه.

واستدل جمعة، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بما ذكره قتادة – رحمه الله - في قوله {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}: "إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله يعظم من أمره ما شاء، وقال : إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر ، فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور لما عظمها الله تعالى به عند أهل الفهم والعقل".

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الذنب في الأشهر الحرم

ورد في تفسير قوله تعالى "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: «أَلا إِنَّ الزَمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (أَيْ فرَضَ اللهُ احْتِرَامَهَا، وَحَرَّمَ فِيهَا القِتَالَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ)، ثَلاثَةٌ مُتَتَالِيَاتٍ: ذو القعدةِ وذو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَر بَيْنَ جُمادى وَشَعْبَانَ» وَذَلِكَ هُوَ الشَّرْعُ الصَّحِيحُ، الذِي كَانَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُمَا، وَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَشْهُرِ الحُرُمِ مِنْ أَحْكَامٍ، فَلا تَظْلِمُوا فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ الحُرُمِ أَنْفُسَكُمْ بِارْتِكَابِكُمُ المَعَاصِي لأنَّ الإِثْمَ فِيهَا يَتَضَاعَفُ، كَمَا أَنَّ المَعَاصِي فِي البَلَدِ الحَرَامِ يَتَضَاعَفُ فِيهَا الإِثْمُ. وَالعَمَلُ الصَّالِحُ فِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ وَفِي البَلَدِ الحَرَامِ أَعْظَمُ ثَوَاباً عِنْدَ اللهِ.

وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى- لا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ- هُوَ لا تَجْعَلُوا حَرَامَ هَذِهِ الأَشْهُرِ حَلالاً، وَلا حَلالَها حَرَاماً، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الشِّرْكِ، وَقَاتَلُوا المُشْرِكِينَ جَمِيعُكُمْ كَافَّةً، وَكُونُوا يَداً وَاحِدَةً فِي دَفْعِ عُدْوَانِهِمْ، وَكَفِّ أَذَاهُمْ، لأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً لِهَدْمِ دِينِكُمْ، وَالقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَإٍطْفَاءِ نُورِ اللهِ، فَأَنْتُمْ أَجْدَرُ بِالاتِّحَادِ لِدَفْعِ العُدْوَانِ، وَجَعْلِ كَلِمَةِ اللهِ هِيَ العُلْيَا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ، يَنْصُرُهُمْ وَيَمُدُّهُمْ بِعَوْنِهِ وَجُنْدِهِ.

كما قِيلَ إِنَّ آيَةَ تَحْرِيمِ الأَشْهُرِ الحُرُمِ قَدْ نُسِخَتْ، بِدَلِيلِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ ذِي القِعْدَةِ، وَبِدَلِيلِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ، وَقَالَ: فَلا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. وَدَلِيلُ السِّيَاقِ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ أَمْراً عَاماً.

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء أداء الطاعات الأشهر الحرم الذنب في الأشهر الحرم من مصر ارتكاب الذنوب والمعاصي شهر رجب

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