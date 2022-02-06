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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فيفي محمد تقدم حفلا غنائيا للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فيفي محمد
فيفي محمد

تشارك المطربة الشابة فيفي محمد، في حفل غنائي للأطفال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الوقت الحالي بمركز مصر للمعارض الدولي بالتجمع الخامس.

يأتي الحفل ضمن الفعاليات التي يقدمها جناح الطفل بالمعرض، والذي يشهد العديد من الحفلات، والعروض المسرحية، والورش المختلفة.

وأعربت فيفي محمد عن سعادتها بالمشاركة بحفل للأطفال في فعاليات المعرض، والذي يعد الأهم في الوطن العربي.

وتوافد على معرض الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الأطفال والأهالي منذ الصباح الباكر في اليوم قبل الأخير من اختتام فعاليات المعرض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، يوم الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، وفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وحلت اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

المطربة الشابة فيفي محمد عاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حفل غنائي للأطفال مركز مصر للمعارض الدولي بالتجمع الخامس قدمها جناح الطفل

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