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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال مستشفى سرطان الأقصر ينعون ريان على طريقتهم الخاصة

صدى البلد

على طريقتهم الخاصة، عبر الأطفال المرضي داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الصعيد عن حزنهم لوفاة الطفل ريان الذى قضي عدة أيام داخل بئر فى إحدى مدن المغرب.

وتابع أطفال مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال محاولات إخراج ريان ووفاته  من خلال شاشات وفرتها لهم  المستشفي داخل غرفهم .

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وحمل أطفال المستشفي التى افتتحت العام الماضي لخدمة الأطفال المرضي فى محافظات الصعيد مجانا ، صورا للطفل ريان وأعلام مصر والمغرب وكلمات نعي تعبر عن حزنهم لما لاقاه ريان من آلام ومتاعب قبل وفاته.

 

ونعت إدارة مستشفي شفاء الأورمان الطفل ريان وقدمت العزاء لوالديه ولشعب المغرب ولكل العالم الذى تعاطف مع ريان على مدار الأيام الماضية فى مثال يؤكد أن الإنسانية تطغي على كل الخلافات فى العالم.

 

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن ريان أيقظ في العالم أجمع الإنسانية التى افتقدناها لفترات طويلة ونال تعاطف الجميع .

 

ووجه فؤاد الشكر لأطفال مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الأطفال على مبادرتهم الطيبة والراقية للتعبير عن حزنهم على وفاة ريان ، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من الشخصيات العامة فى مصر افتتحوا المرحلة الثانية للمستشفي التى تخدم أطفال  الصعيد وتقدم لهم خدمة طبية مميزه ومجانية تماما.

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الأورمان الأقصر مستشفى سرطان الاقصر وزيرة التضامن الإجتماعى مستشفى شفاء الاورمان سرطان الأطفال شفاء الاورمان

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