إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة “كاف” القدم قبول استئناف اتحاد الكرة المصري بشأن عقوبة مروان داوود لاعب المنتخب الوطني، والغرامة الموقعة بسبب عدم حضور كارلوس كيروش مدرب الفراعنة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي:" اعتُبر الاستئناف المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم مقبولا من حيث الشكل وتم تأييده جزئيا".

تابع بيان الكاف:" بناء على ذلك تم تعديل قرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 فبراير 2022 على النحو التالي:

إلغاء إيقاف مروان داوود لمباراتين.

رفض جميع الطلبات الأخرى وتأكيد باقي قرار لجنة الانضباط

تابع البيان:" كما قرر الكاف تخفيض الغرامة الموقعة على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حضور كيروش المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب إلى 50 ألف دولار “بدلا من 100 ألف دولار” منها 25 ألف دولار معلقة بشرط عدم إدانة منتخب مصر بارتكاب واقعة ممثالثة خلال الفترة الحالية.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021.

مصر ضد السنغال :

يسعى منتخب مصر لترويض أسود التيرانجا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الكاميرون “الخميس الماضي” بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، حصد منتخب السنغال مقعده في نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي.

كان منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، أمام الجزائر بهدف دون رد.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب.