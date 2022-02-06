فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

إصابة الفنانة منى مجدي بـ سرطان الثدي، خبر صدم جمهورها في السودان وذلك بعد أن أعلنت المطربة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل إصابة الفنانة منى مجدي

وعن تفاصيل إصابة الفنانة منى مجدي نجمة السودان، كتبت الفنانة: "انضممت لكثير من نساء بلادي المصابات بداء سرطان الثدي المحاربات، القويات، القادرات .. بكل الإيمان أتقبل ابتلاء ربي وقدر الله ماشاء فعل.. رجاء محبة لكل النساء عليكم بالكشف المبكر والحمد لله والشكر لله على كل حال“.

وأضافت الفنانة منى مجدي في تعليق آخر: “المؤمن مصاب والحمدلله على كل شي وإن شاء الله بي لطف الله ودعواتكم حرجع أقوى.. محتاجة دعواتكم الشديدة”.

وللمزيد حول إصابة الفنانة منى مجدي نجمة السودان، بسرطان الثدي شاهد الفيديوجراف التالي: