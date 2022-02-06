محمد رمضان يعلن عن طرح باي باي ثانوية غدا

طرح الفنان محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة باي باي ثانوية -عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- معلنا عن طرح الأغنية غدا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان، كلمات إسلام شندى الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبى وتوزيع الأمريكي rob knox والكليب من إخراج ياسر سامى.

مسلسل المشوار لـ محمد رمضان

محمد رمضان شارك جمهوره من قبل صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “المشوار”، الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة مع دينا الشربيني، وكتب: "من تصوير مسلسل المشوار".

وأعلن عن مسلسله الجديد في رمضان 2022 "المشوار " بنشر عدة صور جديدة له أثناء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان، قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله #المشوار مسلسل #رمضان٢٠٢٢ إنتاج #محمد_السعدي تأليف #محمد_فريد اخراج #محمد_ياسين #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا ".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.