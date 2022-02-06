عاجل
بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول.. سياسة واقتصاد القاهرة لم تنته من عملية التصحيح .. وكلية الآداب تقترب من فتح باب تسجيل مواد الفصل الدراسى الثانى الفرشة وكيس المخدة.. احذرى انتقال الحشرات لـ شعر طفلك فى هذه الحالة محافظ الفيوم: تنظيم 7 قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى المحافظة نشرة الصحة والمرأة .. أضرار الختان على صحة البنات .. فوائد تناول الطعام الحار أخبار التعليم.. وفد جامعة حلوان يدعم المنتخب ضد السنغال.. وإعفاء بعض طلاب الثانوية العامة من امتحانات العربي والدين والتربية الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعلن عن طرح باي باي ثانوية غدا

محمد رمضان
محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة باي باي ثانوية -عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- معلنا عن طرح الأغنية غدا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان، كلمات إسلام شندى الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبى وتوزيع الأمريكي rob knox والكليب من إخراج ياسر سامى.

 

مسلسل المشوار لـ محمد رمضان 

محمد رمضان شارك جمهوره من قبل صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “المشوار”، الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة مع دينا الشربيني، وكتب: "من تصوير مسلسل المشوار".

وأعلن عن مسلسله الجديد في رمضان 2022 "المشوار " بنشر عدة صور جديدة له أثناء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان، قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله #المشوار مسلسل #رمضان٢٠٢٢ إنتاج #محمد_السعدي تأليف #محمد_فريد اخراج #محمد_ياسين #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا ".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان انستجرام يوتيوب باي باي ثانوية

موضوعات متعلقة

لطيفة تنتظر طرح أغنيتها الجديدة «حلم».. غدا

شاهد لحظة انهيار الفنانة مي عمر بسبب الطفل ريان | فيديو

أحمد السعدنى يكشف تعرضه للسحر في مسلسل "الكبريت الأحمر".. فيديو

لميس سلامة تروى معاناتها مع كورونا: أتنفس بصعوبة.. والتعب بيزيد أوي بالليل

على الهلباوى يحيى حفلا فى الإسكندرية .. الأربعاء المقبل

نوال الزغبي تحيى حفلا فى أمريكا بمناسبة عيد الحب

بعد تهديده بـ الطرد| المخرج مراد منير يعلن انتهاء أزمة شقته

أنت أصلا مش موهوب| شمس تشن هجوما على حمو بيكا

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

دار مصر وسكن| من لهم الأولوية للحصول على وحدات سكنية جاهزة؟

نشرة البرلمان| عقوبات رادعة لإثارة الشغب أثناء المباريات.. و5 مدفوعات يلزم سدادها إلكترونيا

أمانة «مستقبل وطن» بمصر الجديدة تواصل فعاليات «شجع مصر»

الاتحاد الإفريقي وحل قضايا القارة ..عوامل تقوض من دوره في إنهاء الصراعات

اشتباكات مسلحة وتوتر أمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

بشرى للمواطنين.. "مركز التنبؤ": يومان بدون أمطار على جميع أنحاء مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

بعد عودتها للساحة.. بثينة رشوان: نشهد تغيرات على الدراما.. ولم تطول المسرح

الجنين موجود.. اكتشاف مومياء حامل من القرن الأول قبل الميلاد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ