بسبب "ريان".. الاتحاد المغربي يتقدم بطلب عاجل للكاف قبل نهائي أمم أفريقيا

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب رسمي للكاف، من أجل الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، على روح الطفل “ريان” الذي أعُلن وفاته أمس داخل بئر بإقليم شفشاون المغربي.

وذكر موقع “البطولة” المغربي أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقدم بطلب رسمي للكاف، من أجل الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة نهائي أمم إفريقيا، ترحما على الطفل ريان.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021.

مصر ضد السنغال:

يسعى منتخب مصر لترويض أسود التيرانجا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الكاميرون “الخميس الماضي” بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، حصد منتخب السنغال مقعده في نهائي أمم أفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي.

كان منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، أمام الجزائر بهدف دون رد.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب.