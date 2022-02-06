عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية ختام اليوم الأحد

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 فبراير  2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.


نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.72جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.21جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي الأعلى 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى الدينار البحريني اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 6-2-2022

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يؤدى تدريبات تأهيلية استعدادا لدوري أبطال أفريقيا

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

بمواصفات رائدة.. أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

بلاغ للنائب العام بإهدار 16 مليون جنيه من أموال نقابة المحامين

مستشار الملك سلمان يلتقي مسؤولا قطريا..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ