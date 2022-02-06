الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.72جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.21جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي الأعلى

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.