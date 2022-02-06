أكلات المغرب.. طريقة عمل المدلوقة بخطوات الشيف نادية سرحان

تعد المدلوقة من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة فى دولة المغرب بفضل مذاقها الطيب وسهولة تحضيرها في المنزل لأنها لا تحتاج لمهارات خاصة .

نقدم لكم طريقة عمل المدلوقة المغربية بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المدلوقة

3 كوب كنافة ناعمة مقطعة

نصف كوب فستق مجروش

نصف كوب زبدة

نصف كوب شراب العسل

2 كوب سكر بودرة

كوب ماء الزهر

كوب ماء

نصف كيلو قشطة

مكسرات للزينة

طريقة تحضير المدلوقة

* ضعي الكنافة في صينية مدهونة بالسمن على نار متوسطة الحرارة واتركي الكنافة على نار هادئة أضيفي اليها السكر تدريجيا وحركيها وفي وسط خليط الكنافة اضيفي الشربات مع ملعقة طعام من الزبدة

* أضيفي ماء الزهر ونصف كوب ماء و حركي المزيج حتى يصبح كثيف القوام وتصبح العجينة ملساء متماسكة

ضعي العجينة في طبق التقديم وافرديها جيدا ثم اتركيها لتبرد وبعد ذلك ضعي القشطة والمكسرات وقدمي المدلوقة وبالهنا والشفا