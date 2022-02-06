عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات المغرب.. طريقة عمل المدلوقة بخطوات الشيف نادية سرحان

المدلوقة
المدلوقة

تعد المدلوقة من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة فى دولة المغرب بفضل مذاقها الطيب وسهولة تحضيرها في المنزل لأنها لا تحتاج لمهارات خاصة .

نقدم لكم طريقة عمل المدلوقة المغربية بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات المغرب.. طريقة عمل كسكسي بالخضار

أكلات المغرب.. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبهارات

مقادير المدلوقة

3 كوب كنافة ناعمة مقطعة
نصف كوب فستق مجروش
نصف كوب زبدة
نصف كوب شراب العسل
2 كوب سكر بودرة
كوب ماء الزهر
كوب ماء
نصف كيلو قشطة
مكسرات للزينة

طريقة تحضير المدلوقة

* ضعي الكنافة في صينية مدهونة بالسمن على نار متوسطة الحرارة واتركي الكنافة على نار هادئة أضيفي اليها السكر تدريجيا وحركيها وفي وسط خليط الكنافة اضيفي الشربات مع ملعقة طعام من الزبدة

* أضيفي ماء الزهر ونصف كوب ماء و حركي المزيج حتى يصبح كثيف القوام وتصبح العجينة ملساء متماسكة

ضعي العجينة في طبق التقديم وافرديها جيدا ثم اتركيها لتبرد وبعد ذلك ضعي القشطة والمكسرات وقدمي المدلوقة وبالهنا والشفا 

المدلوقة المغرب الشيف نادية سرحان طريقة عمل المدلوقة طريقة عمل المدلوقة المغربية أكلات المغرب

موضوعات متعلقة

للرجال فوق الخمسين .. هذه المكملات الغذائية لاغنى عنها

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

أكلات مغربية .. طريقة عمل الرغايف المعسلين

طريقة لزيادة الوزن في أسبوع .. وأفكار لأكلات شهية

أكلات سوريا .. طريقة عمل شاكرية اللحم

علاج نفسي والتأكد من سلامة المخ.. استشاري يكشف ما يحتاجه الطفل ريان لعيش حياة طبيعية بعد إخراجه من البئر

نوع رخيص من التوابل مضادا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر..دراسة تكشف التفاصيل

عرضة لفقدان الإحساس بالأمان | 4 أضرار تحيط بـ الطفل ريان

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يهزم الجزيرة الإماراتي 6-1 في مونديال الأندية

منسق دي جي..ترامب يجد وظيفة جديدة بدوام جزئي

بحضور رئيس الكاميرون وأغاني أفريقية.. لقطات من الحفل الختامي لنهائي أمم أفريقيا

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

دواء جديد تحت الإختبار.. طرح لقاح كورونا المصري بالأسواق خلال شهرين

رانيا هاشم عن مواجهة السنغال: يا رب وشى يكون حلو ومنتخب مصر يفوز..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

بعد وفاة ريان.. لماذا يلتف العالم من جديد حول الطفل السوري « فواز القطيفان »

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

مفتي الجمهورية: النبي لم يضرب زوجاته.. والطلاق يجب أن يكون آخر الحلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ