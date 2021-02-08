في أربع خطوات.. إليكم طريقة عمل المدلوقة

تعتبر طريقة عمل المدلوقة من الحلويات الشرقية التي تقدم باردة، مما يجعلها حلوى سهلة التحضير في المنزل، باسهل المكونات واقل التكاليف، وبالأخص إذا كنتم تنتظرون ضيوفا.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المدلوقة يمكن تزينها بالفواكه والمكسرات قبل التقديم، وهي حلوى شهية للغاية، ومميزة، وهي مناسبة للمناسبات، لذا إن كنتم من عشاق الحلويات الشرقية فعليكم بمتابعة الوصفة التالية.





طريقة عمل المدلوقة





مكونات طريقة عمل المدلوقة :





4 أكواب حليب

1/2 كوب جوز هند مبروش

2/3 كوب سميد ناعم او متوسط

2/3 ملعقة صغيره مستكه مطحونه

علبة قشطة





لتحضير القطر:





2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء زهر





للتزيين





فستق حلبي

مربى زهر ليمون

فواكه مجففة





طريقة عمل المدلوقة :





1- نضع الحليب وجوز الهند والسميد والمستكة في وعاء ونحرك باستمرار على نار متوسطة حتى يثخن قوام المزيج (10-15 دقيقة).





2- نصب المزيج في وعاء التقديم ونتركها لتبرد ثم نضعها في الثلاجه لتبرد تماما (4 ساعات على الاقل)





3- بعد ان تبرد المدلوقه تماما نوزع القشطة على سطحها بالتساوي





4- قبل التقديم مباشره نزينها المدلوقة بالفستق المفروم ومربى زهر الليمون وقطع الفواكه ونصب القليل من القطر على سطحها للتحلية (كمية القطر عائدة مدى حبكم للمذاق الحلو)





لتحضير القطر

1- نضيف السكر والماء والليمون الى وعاء على نار متوسطة





2- نترك المزيج حتى يغلي



