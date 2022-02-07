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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة تنظر محاكمة قاتل زوجته في حلوان اليوم

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة فرد أمن، لاتهامه بقتل زوجته  إثر خلافات سابقة بينهما فى القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان .

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى و عمر عاشور.

 

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجنى عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مستغلا تواجدها بمفردها، وما أن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

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