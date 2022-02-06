مصر والسنغال.. مركز شباب الجزيرة كامل العدد لمشاهدة نهائي أفريقيا.. فيديو وصور

رصدت عدسة “صدي البلد” تجمع جماهير كرة القدم المصرية، لتشجيع المنتخب الوطني في مباراة نهائي أفريقيا، من داخل مركز شباب الجزيرة بالزمالك.

وجلست الجماهير مرتدية تيشرتات المنتخب الوطني، رافعين علم مصر، مع رسم الأطفال علم مصر على وجوهههم.

وتعالت الهتافات والتشجيع من الجماهير، لتشجيع منتخب مصر في مباراة نهائي أفريقيا أمام السنغال، من داخل مركز شباب الجزيرة.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات، ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف، ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤، كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى.

1b8763cd-e003-4b02-816e-e07a649a17ce

3d717f06-36f6-4dd3-8b00-bd93ab6bf763

5e9e3dc5-5d26-42f3-ba03-d435a2f846ba

37e28d39-1950-44df-92f1-5995d69b3c98

82b16f0c-ebc8-48e5-906a-cdf9c6db3e44

146d92aa-bfb9-4514-9d91-49a40aeed569

1576ea90-c22a-485f-ab5c-2cc360de2bc5

9120eae0-03fb-47c4-aa31-bb8b1be06802

9197ba0d-84be-4201-a3d3-7a6a6803cf2d

b6b29254-fa1a-47f9-963a-d03c575af5df

bcc89d41-bcfa-4f7c-9262-2e46e29a1747

bdd3ceaf-8aa7-42ce-8d51-9d468f4a4959

c4452712-c929-4134-8cd1-bbf66e8d358f

fb7ae012-8c77-48cc-a78b-1e0f8bc7ee7a