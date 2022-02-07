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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يوضح أفضل طرق الحفاظ على المدخرات واستثمارها

أفضل طريقة لحفظ المدخرات
أفضل طريقة لحفظ المدخرات

كشف محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن أفضل طرق حفظ قيمة المدخرات واستثمارها خلال الأزمة الحالية   سيكون في العقار أو الذهب أو يكون لديك  مشروع منتج لأن اى مشروع منتج جيد جداً للاستثمار خلال العام الجاري حيث سيستفيد إلى حد كبير من ضعف الاستيراد نتيجة تعطل الكثير من سلاسل الإمداد وتشجيع الحكومة للمنتج المحلى من أجل توفير العملة الصعبة ، أما ميزة الذهب أنه يحفظ قيمة المدخرات كما أنه سهل التسييل من خلال البيع، والعقار أيضاً وسيلة جيدة للاستثمار ولكنه صعب في تسييله إلى حد ما ولكن كلاهما ملاذات امنة لحفظ قيمة المدخرات.

وحذر محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية من الاستثمار فى البتكوين خصوصا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة،  مؤكداً أنه أسرع طريق لخسارة أموالك فهو استثمار عالى المخاطر لا ينصح بوضع مدخراتك فيه وعلى الحكومة دور كبير فى التحذير والتنبيه ورفع الوعى تجاه الاستثمار فى تلك الأوعية الغير أمنة.

وتوقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه فى شهر مارس المقبل.

وأكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية،أنه رغم ذلك سيظل سوق أدوات الدين المصري جاذب للمستثمرين الأجانب الذين سيستفيدون من فروق أسعار الفائدة وبالتالى من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت.

أوضح محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن سندات الخزانة المصرية تقدم عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

وقال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية عام 2024 سيشهد تراجع الموجة التضخمية الحالية وأيضا عودة الاستقرار للاقتصاد العالمى وثبات  الأسعار نسبيا.

المدخرات الموجه التضخمية الاقتصاد العالمى العقار جامعة الدول العربية

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