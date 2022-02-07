عمرو أديب بعد اختيار حارس السنغال الأفضل في البطولة: ناس مش بتشوف.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمحمد أبو جبل، بعد خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنت أعظم لاعب في أمم أفريقيا.. وإزاي حارس السنغال يحصل على أفضل حارس دي ناس مش بتشوف".

وأشار: "البطولة صنعت من لاعبي المنتخب أساطير، أبو جبل أسطورة ومحمد عبدالمنعم أسطورة صناعة بطل".

وأوضح: "لسه الأماني ممكنة، كأس العالم يا أولاد نوصل كأس العالم"، متابعا: "لو هتسألني كأس الأمم الأفريقية ولا الصعود لكأس العالم طبعا كأس العالم أفضل".

