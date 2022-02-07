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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأمير تشارلز يجلس على العرش.. في هذا الوقت

صدى البلد

تكشف وثائق سرية مسربة حصلت عليها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الملكة ستتنحى ربما في غضون عام ليجلس الأمير تشارلز ملكًا على عرش المملكة المتحدة البريطانية.

فقد صدرت أوامر لقادة الجيش والأمن بالتخطيط لتتويج تشارلز بعد إحاطة إعلامية سرية للغاية، ومن المفهوم أن فريقًا صغيرًا من كبار الضباط قد أعد خطة عمل لتتويج تشارلز ، والتي تقول المصادر إنه من المتوقع أن تتم في عام 2023.

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تأتي هذه الأنباء المفاجئة في الوقت الذي تحتفل فيه صاحبة الجلالة ، البالغة من العمر 95 عامًا، بمرور 70 عامًا على توليها العرش، كما كشف مصدر عسكري رفيع المستوى أن التخطيط الحساس للتتويج جار على قدم وساق.


كما أضاف : "نحن بصدد تشكيل حدث عسكري يحتاج لموافقة القصر في وقت قريب، ودورنا هو العرض الاحتفالي والتأكد من استعدادنا لأي موعد يتم تحديده. "لدينا الكثير من الطوارئ - لكن هذا سيكون خاصًا، فنحن بصدد تشكيل حدث عسكري يحتاج لموافقة القصر في وقت قريب".

وأكد :"'دورنا هو العرض الاحتفالي والتأكد من استعدادنا لأي موعد يتم تحديده، لدينا الكثير من الطوارئ، لكن هذا سيكون خاصًا، وفقًا للاتجاه الحالي ، فقد طُلب منا وضع خطط طوارئ لاستعراض التتويج، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التأكد من قدرة الجيش على تنفيذ ما نخطط له".

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وسيشارك جميع أفراد العائلة المالكة في الحفل الذي سيشهد مئات من الجنود يقودون عرضًا ضخمًا، وسيصبح الأمير وليام الثاني في ترتيب ولاية العرش ، وابنه الأمير جورج الثالث.

كان جورج السادس آخر ملوك خدم المملكة المتحدة، أدت وفاته اليوم قبل 70 عامًا إلى أن أصبحت إليزابيث ملكة في سن 25. توجت في 2 يونيو 1953 في وستمنستر أبي ، وعمرها 27 عامًا.
 

وثائق سرية الملكة تشارلز العرش المملكة المتحدة البريطانية

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