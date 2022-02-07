ضبط تشكيل عصابي بالبحر الأحمر لتهريب المواد المخدرة وضبط مخدرات قيمتها 40 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالبحر الأحمر لجلب وتهريب المخدرات وضبط مواد مخدرة تقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت نشاط تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية خاصةً مخدرى الأيس (شابو) والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .



وتبين أن أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" يقوم بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة ، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أمكن ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جراما و 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام ومبلغا ماليا و5 هواتف محمولة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 40 مليون جنيه تقريبا.