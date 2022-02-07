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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 7-2-2021

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 7 فبراير 2022:

سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 الأسبوع قبل  الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300  في بداية يناير.

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.


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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1170 جنيه للطن

أسمنت النصر 1120 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1120 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 980 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1140 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 1020 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1090 جنيه للطن

أسمنت السويس 1140 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1160 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1185 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1120 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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