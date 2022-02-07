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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: التعامل بمنتهى الحزم مع المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم بشق الثعبان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن إستكمال إجراءات التعاقد مع شركات المرافق بمنطقة شق الثعبان مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الحزم.

ونوه المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة .

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وجري إعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال .

يذكر ان   محافظ القاهرة قام أمس بتسليم ٣٦ من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لأصحابها .

 

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