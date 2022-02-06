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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يفاجئ سائقي الميكروباص لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب..شاهد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة بموقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب .

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ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بتقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار إعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

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القاهرة موقف عبد المنعم رياض تعريفة الركوب تكثيف حملات الرقابة أسعار الوقود

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