حدث ليلا| السيسي يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. والتحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 3321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 372332 حتى اليوم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي خلال 48 ساعة القادمة.

علق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على أداء المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية. وقال أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت المذاع على قناة صدى البلد :" خسرنا مباراة ولكننا كسبنا أبطالا شرفوا الكرة المصرية بأداء وروح قتالية".

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون ، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

وجه الكابتن ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، رسالة لإبنه قائلاً: "أنا فخور بيه .. وبإذن الله يكون أحسن مدافع في أفريقيا بسبب مجهوده واللي عمله خلال المبارايات كلها .. بصراحة ابني قدم مبارايات فوق الوصف".

أشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بحارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل، بعد تألقه أمام منتخب السنغال فى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون، التى تُوِّج بها أسود التيرانجا بركلات الترجيح، قائلا عبر حسابه على تويتر: "جدار مصر الصلب".

حرص عدد من نجوم الفن ، على دعم لاعبى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح.

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بأنه سعيد للغاية بتحقيق لقب أمم أفريقيا بعد انتظار طويل وعلى حساب المنتخب المصري الأكثر تتويجا بالبطولة.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على عدم التسامح مع الموقف المزدوج للغرب فيما يخص نشر الأسلحة النووية، وفق ما وصفته.

أعلنت مدينة أوتاوا الكندية حالة الطوارئ، ردًا على الاحتجاجات المستمرة في وسط المدينة، بعد فترة وجيزة من إعلان الشرطة أنها ستزيد من إنفاذ القانون وتضييق الخناق على إمدادات الوقود للمتظاهرين. وقالت المدينة، في بيان، إن الإعلان "يعكس الخطر الجسيم والتهديد على سلامة وأمن السكان الذي تشكله التظاهرات المستمرة ويبرز الحاجة إلى دعم السلطات القضائية والمستويات الحكومية الأخرى".