جدار مصر الصلب.. الكاف يشيد بـ أبو جبل عقب مباراة مصر والسنغال

أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بحارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل، بعد تألقه أمام منتخب السنغال فى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون، التى تُوِّج بها أسود التيرانجا بركلات الترجيح، قائلا عبر حسابه على تويتر: "جدار مصر الصلب".

وخسر منتخب مصر، لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من: أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.