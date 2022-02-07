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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر هذا الرابط الآن

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ظهرت منذ قليل نتائج المرحلة الأولى ل " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " ب " الفصل الدراسي الثاني " ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التجديدات بمعهد تيودور بلهارس والمستشفى التابع له

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بعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. التقديم على 5 مراحل و48 ساعة فقط لسداد المصروفات بعد قبول الطالب.. وننشر الحدود الدنيا للكليات وطريقة التسجيل


وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم فتح باب التسجيل في " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية "  ل " الفصل الدراسي الثاني " حتي الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

واشارت إلى أن الجدول الزمني ل " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " ب " الفصل الدراسي الثاني " يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الأربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الأحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 

واشار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية إلى أن التقديم ب " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " متاح فقط لجميع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة مئوية 55 او أكثر لعامين 2021 و 2020 وومن لم يتم قبولهم في احدي الجامعات الخاصة او الاهلية سابقا.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 

كما يقوم الطالب المتقدم في " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " في " الفصل الدراسي الثاني " بتسجيل بياناته علي مسؤليته الشخصية بعد الاطلاع علي الحدود الدنيا للتقدم وعدد الاماكن المتاحة، وفي حالة اذا كان عدد الطلاب المتقدمين لاي كلية مساويا لعدد الاماكن الشاغرة يتم قبول جميع الطلاب اما اذا كان عدد المتقدمين اكبر من عدد الاماكن الشاغرة يتم الترتيب علي حسب المجموع الاكبر.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 

كما يظهر للطالب في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  " الفصل الدراسي الثاني " الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجمعة باخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد عن 48 ساعة لسداد المصروفات.

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مصدر بالتعليم العالي: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية متاح فقط لهؤلاء الطلاب

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خطوة بخطوة.. كيفية التقديم بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلي الفصل الدراسي الثاني :

 

الجامعات الخاصة:


الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 


الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 

وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
 

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