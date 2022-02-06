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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد المرحلة الثانية بالجدول الزمني لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك على 5 مراحل ، حيث أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

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واشارت إلى أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة مئوية 55 او أكثر لعامين 2021 و 2020 وومن لم يتم قبولهم في احدي الجامعات الخاصة او الاهلية سابقا.

 

كما يقوم الطالب بتسجيل بياناته علي مسؤليته الشخصية بعد الاطلاع علي الحدود الدنيا للتقدم وعدد الاماكن المتاحة، وفي حالة اذا كان عدد الطلاب المتقدمين لاي كلية مساويا لعدد الاماكن الشاغرة يتم قبول جميع الطلاب اما اذا كان عدد المتقدمين اكبر من عدد الاماكن الشاغرة يتم الترتيب علي حسب المجموع الاكبر.

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