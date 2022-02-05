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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون للعام 2022/2023

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح جمعية مراكز (هيلمهولتز) البحثية الألمانية، والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين (طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) حول العالم، والتي تختص بعلوم المعلومات، وتخزينها، ومعالجتها للعام الدراسي 2022/2023.

وأفاد التقرير أن المنح التي تقدمها جمعية (هيلمهولتز) لمراكز الأبحاث الألمانية تتيح الفرصة أمام الباحثين؛ لإقامة بحثية قصيرة الأجل ممولة بالكامل بأحد مراكز (هيلمهولتز) الثمانية عشر، وتتراوح مدة المنحة من شهر إلى ثلاث شهور.

وأضاف التقرير أن الهدف من المنحة هو تمكين التعاون البحثي الجديد، وتعزيز تبادل المعرفة، واستكشاف موضوعات بحثية جديدة أو ناشئة في مجال علوم المعلومات والبيانات.

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وأوضح التقرير أن المنحة تخاطب الباحثين في كافة الأوساط الأكاديمية والصناعية، والتي ترتبط أبحاثهم ارتباطًا وثيقًا بالمعلومات التطبيقية وعلوم البيانات، وتقوم أكاديمية (HIDA)، وهي أكبر شبكة تدريب للدراسات العليا في ألمانيا في مجال المعلومات وعلوم البيانات، بدعم المنح المقدمة من جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية.

ولفت التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 مارس 2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الآتي:
https://www.helmholtz.de/en/research/current-calls-for-applications/article/helmholtz-visiting-researcher-grant/
http://www.helmholtz-hida.de/en/new-horizons/helmholtz-visiting-researcher-grant/

ومن جانب أخر أعلنت المنظمة الأوروبية للقانون عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة، وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

وأشار التقرير أن هذه المنح تعد فرصة؛ للحصول على لقب خاص مع الاعتراف الدولي الذي يمكن يؤهل لوظيفة في الهيئات المؤسسية في الاتحاد الأوروبي أو في المنظمات الدولية أو في شركات المحاماة الكبرى التي تعمل على المستوى الأوروبي أو في قطاعات مهمة من الإدارات.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم، والتخصصات المتاحة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني الآتي:
https://www.hapsc.org/en/eope-eplo-scholarships/
www.eplo.int

ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى التواصل، من خلال الإيميل التالي: 
[email protected]

علمًا بأن، الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات

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