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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باستخدام خلايا بشرية.. علاج جديد يمكن مصابي الشلل من المشي مجددا

علاج جديد
علاج جديد

قد يُمكِّن ابتكار علمي الأشخاص المصابين بالشلل من المشي مرة أخرى بعدما ابتكر الباحثون غرسات للحبل الشوكي البشري لأول مرة في العالم.

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وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قال الباحثون إن الغرسات ثلاثية الأبعاد، المصنوعة باستخدام الخلايا البشرية، حققت نسبة نجاح 80% في استعادة القدرة على المشي في الفئران المشلولة بالمختبر.


ويتم تحويل عينات الأنسجة المأخوذة من المرضى إلى غرسات عاملة في النخاع الشوكي من خلال عملية تحاكي نمو الحبل الشوكي في الأجنة البشرية.


وعلى مدى السنوات المقبلة، يخطط العلماء ليكونوا قادرين على إنشاء غرسات شخصية لإصلاح الأنسجة التالفة من الإصابة، ودون التعرض لخطر الرفض من الجسم.


ويستعد العلماء للتجارب السريرية على البشر ويأملون في أن يتم زرع الأنسجة المهندسة في السنوات المقبلة بالأشخاص المصابين بالشلل لتمكينهم من الوقوف والمشي مرة أخرى.


وقاد الدراسة الفريق البحثي للبروفسور تال دفير في مركز «ساغول» للتكنولوجيا الحيوية المتجددة، وكلية «شمونيس» للطب الحيوي وأبحاث السرطان، وقسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة تل أبيب.


وقال دفير: «خضعت الحيوانات النموذجية لعملية إعادة تأهيل سريعة، وفي النهاية تمكنت من المشي بشكل جيد».

 وأضاف: «هذه هي المرة الأولى في العالم التي تولد فيها الأنسجة البشرية المهندسة المزروعة تعافياً في نموذج حيواني لشلل مزمن طويل الأمد - وهو النموذج الأكثر صلة بعلاجات الشلل لدى البشر».


وتابع: «هناك ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من الشلل بسبب إصابات في العمود الفقري، ولا يوجد حتى اليوم علاج فعال لحالتهم».


وقال: «الأفراد المصابون في سن مبكرة للغاية يجلسون على كرسي متحرك لبقية حياتهم، ويتحملون جميع التكاليف الاجتماعية والمالية والصحية للشلل»، مشيراً إلى أن «الهدف هو إنتاج غرسات النخاع الشوكي المخصصة لكل شخص مشلول، ما يتيح تجديد الأنسجة التالفة دون التعرض لخطر الرفض من قبل الجسم».


وأوضح دفير أن هذه التقنية تعتمد على أخذ عينة صغيرة من نسيج دهون البطن من المريض.


وأضاف أن الباحثين يأملون في الوصول إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون السنوات المقبلة ولديهم سبب وجيه لتوقع موافقة سريعة نسبياً على تقنيتنا.


واستخدم الباحثون الهندسة الوراثية لإعادة برمجة الخلايا وإعادتها إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية الجنينية - الخلايا القادرة على أن تصبح أي نوع من الخلايا في الجسم.

المشي المصابين الشوكي البشري العالم علمي

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