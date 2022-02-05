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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

المغرب.. الكشف عن
المغرب.. الكشف عن الحالة الصحية للطفل ريان

كشفت مصادر محلية في المغرب، تفاصيل الحالة الصحية للطفل ريان، العالق في حفرة عمقها 32 مترا منذ نحو 5 أيام.

وقال الصحفي المغربي محمد واموسي إن فحص طبي أولي، أظهر أن الطفل ريان، أصيب في الدماغ و الرئة كما أصيب بكسور متعددة في الرقبة و العمود الفقري.

وأضاف أن الإسعافات الأولية أخرت إخراج الطفل ريان من البئر بسبب إصابته بكسور متعددة، مشيرا إلى أن تحريكه قد يؤدي إلى حدوث شلل دائم ومضاعفات خطيرة أخرى.

وكانت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية في المغرب، عثرت على الطفل ريان، وهم الآن بانتظار دخول فريق طبي مختص، سيعمل على نقل الطفل إلى خارج البئر، ثم إلى المستشفى.

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وقال موقع "لو360" المغربي، إنه لم يتم التوصل إلي أي معطيات حول الحالة الصحية للطفل ريان، وفي انتظار ما ستسفر عنه الدقائق القادمة.

وانضم طبيب إلى فرق الإنقاذ في النفق استعدادا لفحص الطفل ريان، كما تم تجهيز مروحية طبية لنقله على الفور، ويوجد في المكان سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

كما أوضحت مصادر مغربية أن طاقما طبيا مختصا بالإنعاش دخل إلى النفق لإنقاذ الطفل ريان.

ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان مرحلتها الأخيرة،  بعد دخول فريق مختص من "الوقاية المدنية" لحفر 1.5 متر المتبقية للوصول إلى الموقع الذي علق به الصغير.

فيما قال مصدر مغربي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "العملية في لحظاتها الأخيرة وتم الوصول إلى أسفل المكان الذي يتواجد به الطفل ريان".

وأضاف المصدر "لحظات ويتم إخراج الطفل ولا جديد عن حالته".

وتواصل السلطات في المغرب منذ أكثر من 4 أيام، جهودها لانتشال الطفل ريان الذي سقط داخل بئر عميقة، شمالي البلاد، حيث تدخل العملية أخطر مراحلها بحسب المسؤولين.

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