أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على خسارة مصر في نهائي أمم إفريقيا :" الشعب المصري زعلان عشان المنتخب مش من المنتخب ".



وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" كان نفسنا نكسب البطولة وكان الطمع في الفوز بالبطولة يزيد يوما تلو الآخر، والخروج من النهائي يكون به حزن كبير على عكس الخروج من مختلف أدوار البطولة ".



واكمل عمرو اديب :" يجب ان احيي واهنئ الجمهور المصري، والمشجع المصري أصيل وجدع بيفهم في أصول الطبطبة وازاء تحتضن فريقك وتكرم اللاعيبة وازاي تفرح بيهم ".

واقتحم محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب استوديو عمرو اديب على الهواء ، واحتضن عمرو اديب ابو جبل فور دخوله، قائلا:" الف حمد لله على السلامة، ورد ابو جبل:" سعيد إني متواجد معاك ".