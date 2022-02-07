إلغاء الاتفاق مع بيسيرو.. استمرار إيجوافوين مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا

وأمونيكي يساعده...

أعلن اتحاد نيجيريا لكرة القدم، عن إلغاء الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، واستمرار أوجستين إيجوافوين كمدير فني للمنتخب الأول.

وكان اتحاد نيجيريا لكرة القدم قد أعلن مسبقًا عن تعيين جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا للمنتخب الأول بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي أنه تم الاستقرار على الإبقاء على إيجوافوين كمدير فني مؤقت ومعه إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك السابق كمدرب مساعد له.

ويستعد منتخب نيجيريا لملاقاة غانا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وودع منتخب نيجيريا مع إيجوافوين بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بالخسارة من منتخب تونس.